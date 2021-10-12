РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:09, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Около 2,8 трлн тенге частных инвестиций позволит привлечь нацпроект

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о национальном проекте «Сильные регионы – драйвер развития страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны» направлен на обеспечение равного доступа к базовым услугам и транспортной связанности страны, как между регионами, так и внутри регионов. В рамках реализации указанных 2-ух направлений предусмотрено 4 задачи, 20 показателей и 94 мероприятия», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, общий объем финансирования Национального проекта составляет порядка 7,6 трлн тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено более 4 трлн тенге, в местных бюджетах - 786 млрд тенге. Данные средства позволят привлечь порядка 2,8 трлн тенге частных инвестиций.

    «Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны» предусматривает реализацию следующих основных мер. Привлечение 13,5 трлн тг. инвестиций в жилищное строительство. Строительство16 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. Увеличение пропускной способности сообщения Китай-Европа-Китай в 5 раз за счет строительства вторых путей и электрификации участка «Достык – Мойынты». Строительство высокоскоростной магистрали «Туркестан-Шымкент-Ташкент», - заключил министр.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Нацпроекты Инвестпроекты Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!