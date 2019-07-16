Около 2,7 тыс. туристов эвакуировали во Франции из-за лесного пожара

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ-ТАСС - Около 2,7 тыс. туристов эвакуированы из кемпингов в департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции из-за сильного пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, пожар вспыхнул около 14:00 по парижскому времени (15:00 мск) в коммуне Аржелес-сюр-Мер. Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 19 м в секунду, огонь начал быстро распространяться по местности. По словам мэра коммуны Антуана Парра, пожар в настоящий момент идет в сторону побережья.

Пожарно-спасательные службы эвакуировали из трех кемпингов 2,7 тыс. туристов, которые временно были размещены в зданиях гимназий. В тушении пожара принимают участие десятки сотрудников пожарной службы, борьба с огнем ведется также с помощью двух самолетов Canadair.

Ежегодно в коммуне Аржелес-сюр-Мер, которую часто называют «столицей кемпинга», отдыхает до 150 тыс. человек.