Около 2,5 тысяч подучетных проверят полицейские Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в течение семи дней полицейские проверят весь подучетный контингент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции пояснили, что к так называемым подучетным относятся семейные дебоширы, ранее судимые, люди, страдающие алкоголизмом. Эта категория граждан всегда находится под наблюдением участковых, но в ближайшую неделю работу с ними активизируют.

В частности, в Петропавловске на профилактическом учете в городской полиции состоят 2 486 лиц. Из них 1 134 страдающих алкоголизмом, 362 ранее судимых, 111 условно-досрочно освобожденных из мест лишения свободы.

«Участковые инспекторы ежедневно посещают адреса ранее судимых; проверяют обстановку, соблюдение ограничений. Одновременно интересуются трудоустройством ранее судимых. Главная задача — вовремя предупредить совершение преступлений и правонарушений со стороны подучетных и в отношении них», - отметили в пресс-службе.