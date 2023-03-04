Около 2,5 тысяч казахстанцев обратились за внесудебным банкротством в первый день приема заявок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 3 марта начался прием заявлений от граждан на банкротство. Государственная услуга «Применение процедуры внесудебного банкротства» доступна на портале Электронного правительства eGov.kz и в мобильных приложениях e – Salyq Azamat, eGov Mobile, либо на бумажном носителе через ближайшее отделение Центра обслуживания населения. Услуга предусматривает подачу заявлений о применении и прекращении процедуры внесудебного банкротства. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает МИА «Казинформ».

По состоянию на 16:00 ч. поступило 1469 заявлений на внесудебное банкротство (1399 – через eGov, 70 – e-Salyq Azamat). Первая заявка поступила в 09:05 ч. из Жамбылской области через портал электронного правительства.

На банкротство может подать только сам заявитель.

Перед подачей заявления необходимо проверить следующие сведения:

- задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами не должна превышать 5,5 млн тенге и срок просрочки должен быть не менее 12 месяцев (mkb.kz);

- отсутствие на праве собственности имущества, включая имущество, находящееся в общей собственности (Egov.kz.);

- регистрацию своего номера телефона и супруги(а) в Базе мобильных граждан (БМГ). Для регистрации мобильного номера необходимо пройти по ссылке my.egov.kz.

- к заявлению прилагается документ об урегулировании долга с кредитором (банком второго уровня либо микрофинансовой организацией).

Документом урегулирования считается:

- отказ банка в урегулировании;

- копия заявления либо подтверждение о направлении заявления в электронном формате (в случае отсутствия ответа банка);

* по долгам перед коллекторскими агентствами документ урегулирования не нужен;

- если долг не погашается более 5 лет – не учитываются Условия по сумме задолженности и по имуществу;

- заявители, являющиеся получателями АСП на протяжении 6 месяцев, могут подать заявление на применение данной процедуры без учета срока 12-месячной просрочки;

Необходимо отметить, что имеются последствия признания банкротом:

- запрет на получение займов и кредитов в течении 5 лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);

- повторное банкротство возможно только через 7 лет;

- будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение 3х лет после банкротства.

«Нами реализована новая услуга по подаче электронного заявления для применения внесудебного банкротства физических лиц на портале eGov.kz., в мобильном приложении e – Salyq Azamat, eGov Mobile. Поступившие в соответствующие органы государственных доходов заявления будут автоматически обрабатываться в бэк-системе на веб-портале Qoldau.kz АО «Информационно-учетный центр», в которой реализованы более 30 интеграций с базами данных государственных органов и организации», -сказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Кайрат Миятов.

Результаты проведенного скоринга путем данных интеграции с применением форматно-логического контроля позволят полностью исключить «человеческий фактор» при обработке заявлений и информировать граждан о результатах оказания госуслуги через СМС-уведомление от сервиса 1414, то есть, об отказе или применении процедуры банкротства.

«В случае получения уведомления об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства повторно заявление гражданин вправе подать после исключения оснований, явившихся причиной отказа, но не ранее чем через 3 (три) календарных месяца после даты получения отказа. В случае наличия имущества гражданин вправе подать заявление в суд по применению процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства», - отметил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Кайрат Миятов.

Комитет государственных доходов Министерства финансов подготовил видеоинструкцию, как подать заявку на процедуру банкротства через egov.kz.