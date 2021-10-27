Около 2,5 млн книг закупили в школьные библиотеки Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 2,5 млн экземпляров художественной литературы закуплено в школьные библиотеки в рамках проекта «Читающая школа». Больше всего книг приобретено в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Павлодарской областях. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил директор Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Елдос Нурланов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

«Большую часть библиотечного фонда пополнила литература на государственном языке. По сравнению с прошлым годом, основной фонд увеличился почти на 2,5 млн книг. В результате значительно возросла численность юных читателей. За период реализации проекта увеличилось и количество посещений библиотек школьниками. С начала этого учебного года в Туркестанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях в среднем один ученик посетил библиотеку более 10 раз, в городах Алматы, Шымкент, в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской и других областях – 6-9 раз. Это показывает, что дети стали больше читать и интересоваться художественной литературой», – сообщил Елдос Нурланов.

С начала реализации проекта «Читающая школа» увеличилось и количество школьных библиотек, а также количество посадочных мест в них. В школах создаются комфортные условия для чтения книг детьми. В этих целях в целом по республике были открыты 121 coworking-центр. Для повышения интереса детей к чтению организовано и проведено более 3,7 тысяч мероприятий.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил важность реализации проекта «Читающая школа» и поручил продолжить комплексную работу по повышению интереса школьников к чтению.

«Проект «Читающая школа» реализуется по поручению Главы государства. Мы выполняем поставленную задачу, уже есть положительные результаты. За год реализации проекта значительно возрос объем художественной литературы в школьных библиотеках, в том числе на государственном языке. Если до этого литературы на казахском языке было мало, то теперь подавляющее большинство книг составляет литература на государственном языке. Причем не только казахстанских авторов, но и произведения мировой литературы. «Читающая школа» – очень важный проект, нужно продолжить эту работу», – подчеркнул министр Асхат Аймагамбетов.