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Около 2,4 тысяч человек эвакуировано из университета в Кокшетау
7 Ноября 2019 14:26
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 2,4 тысяч человек было эвакуировано из университета в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.
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Как рассказали в ведомстве, 7 ноября в 11.15 из службы скорой помощи поступило телефонное сообщение о том, что в здании главного корпуса КГУ им. Ш. Уалиханова произошло задымление.«По прибытии первого подразделения по повышенному рангу вызова было установлено, что произошло возгорание в демонтированной вентиляционной шахте в подвальном помещении университета на площади 2 кв. метра. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений работниками самого университета. Также они провели эвакуацию 2000 учащихся и около 400 человек обслуживающего персонала. Общее количество эвакуированных – порядка 2400 человек. Жертв и пострадавших нет», - рассказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.
На вызов выезжали 53 сотрудника ДЧС и 13 единиц техники.
Как добавил замначальника, материалы по факту для разбирательства будут направлены в управление полиции города Кокшетау.
Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия, Видео,
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