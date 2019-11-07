Около 2,4 тысяч человек эвакуировано из университета в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 2,4 тысяч человек было эвакуировано из университета в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, 7 ноября в 11.15 из службы скорой помощи поступило телефонное сообщение о том, что в здании главного корпуса КГУ им. Ш. Уалиханова произошло задымление.

«По прибытии первого подразделения по повышенному рангу вызова было установлено, что произошло возгорание в демонтированной вентиляционной шахте в подвальном помещении университета на площади 2 кв. метра. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений работниками самого университета. Также они провели эвакуацию 2000 учащихся и около 400 человек обслуживающего персонала. Общее количество эвакуированных – порядка 2400 человек. Жертв и пострадавших нет», - рассказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.

На вызов выезжали 53 сотрудника ДЧС и 13 единиц техники.

Как добавил замначальника, материалы по факту для разбирательства будут направлены в управление полиции города Кокшетау.



