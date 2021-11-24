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    19:53, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Около 1900 дорожных рабочих задействовано в уборке снега в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в столице ожидаются осадки в виде снега, низовая метель. Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    23 ноября в снегоуборочных работах в городе задействовано 1 000 единиц специализированной техники и 1 871 дорожный рабочий.

    Всего с начала снегоуборочных работ из столицы вывезли около 90 тысяч кубометров снега.

    По данным РГП «Казгидромет», 23 ноября в Нур-Султане ожидается переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит 0-2 мороза.

    Днем позже синоптики прогнозируют осадки (преимущественно снег), низовую метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, днем с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 8-10 мороза, днем столбики термометров установятся на отметке около 0 градусов.

    25 ноября также возможны снег, метель и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет держаться на уровне 0-2 градусов мороза.


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