Около 1900 дорожных рабочих задействовано в уборке снега в Нур-Султане
23 ноября в снегоуборочных работах в городе задействовано 1 000 единиц специализированной техники и 1 871 дорожный рабочий.
Всего с начала снегоуборочных работ из столицы вывезли около 90 тысяч кубометров снега.
По данным РГП «Казгидромет», 23 ноября в Нур-Султане ожидается переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит 0-2 мороза.
Днем позже синоптики прогнозируют осадки (преимущественно снег), низовую метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, днем с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 8-10 мороза, днем столбики термометров установятся на отметке около 0 градусов.
25 ноября также возможны снег, метель и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет держаться на уровне 0-2 градусов мороза.