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    05:31, 28 Июль 2023 | GMT +6

    Около 190 кг каннабиса изъяли полицейские у 31-летнего жителя Тараза

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Шуском районе Жамбылской области во время заготовки дикорастущей конопли задержан 31-летний житель города Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    Оперативно-розыскные мероприятия в ходе ОПМ «Қарасора» и «Дәрмек» проведены сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области совместно с департаментом по противодействию наркопреступности МВД РК и ПСН «Беркут» МВД РК. В песковой зоне на участке «Какпакты» в селе Алга задержанный собирал дикорастущую коноплю, расфасовывая ее по четыресм мешкам. Найден также серп с наслоениями конопли. Как показала экспертиза, обнаруженное и изъятое вещество является наркотическим веществом вида «каннабис» общим весом 189 кг 940 гр.

    Теги:
    Жамбылская область Криминал МВД РК Правоохранительные органы
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