Около 190 кг каннабиса изъяли полицейские у 31-летнего жителя Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Шуском районе Жамбылской области во время заготовки дикорастущей конопли задержан 31-летний житель города Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативно-розыскные мероприятия в ходе ОПМ «Қарасора» и «Дәрмек» проведены сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области совместно с департаментом по противодействию наркопреступности МВД РК и ПСН «Беркут» МВД РК. В песковой зоне на участке «Какпакты» в селе Алга задержанный собирал дикорастущую коноплю, расфасовывая ее по четыресм мешкам. Найден также серп с наслоениями конопли. Как показала экспертиза, обнаруженное и изъятое вещество является наркотическим веществом вида «каннабис» общим весом 189 кг 940 гр.