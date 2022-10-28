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Около 19 тысяч жалоб по процедурам госзакупок рассмотрели в Минфине РК

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
28 Октября 2022, 18:53
Около 19 тысяч жалоб по процедурам госзакупок рассмотрели в Минфине РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Ержан Мынжасаров сообщил, что общественность активно участвует в мониторинге процедур государственных закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нас очень важно участие общественности в мониторинге процедур государственных закупок. Для этого был создан упрощенный и действенный механизм обжалования посредством функционала «Электронное обжалование» и введен реестр жалоб, который содержит не только жалобы, но и результаты их рассмотрения. Реестр жалоб является открытым и доступным для всех. Это значительно усилило контроль не только со стороны контролирующих органов, но и со стороны общественности», – сказал Ержан Мынжасаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Председатель Комитета сообщил, что за 9 месяцев текущего года рассмотрено 18 856 жалоб на действия и бездействие организаторов государственных закупок. По результатам рассмотрения жалоб частично или полностью удовлетворено 9 738 жалоб на действия организаторов, заказчиков, что составило 51,6%. Законные интересы и конституционные права представителей бизнеса защитили в более, чем половине случаев.

Ранее сообщалось, что камеральный контроль установил нарушения в 32 тысячах процедур государственных закупок.

Фото: vfinansah.com


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