15 Августа 2022 19:03

Около 19 тыс. абитуриентов сдали августовское ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 19 тыс. абитуриентов сдали августовское ЕНТ. Из них 69% выпускников прошли тестирование на казахском языке, около 31% – на русском, 0,1% – на английском языке. С сертификатом августовского ЕНТ абитуриенты смогут поступить в вузы на платной основе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

По итогам тестирования пороговый балл набрали 10 тыс. абитуриентов, что составляет около 54% от общего количества участников. Средний балл ЕНТ составил 58 баллов. Максимальный – 128 баллов.

В ходе проведения августовского ЕНТ за нарушение правил были аннулированы результаты 118 участников. За попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не были допущены 39 поступающих. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 79 человек, их результаты также аннулированы.

«Выбор абитуриентов остается неизменным. Из общего количества участников комбинацию «Математика-Физика» выбрали 21% поступающих, «Химия-Биология» – 20%. Наименьшее предпочтение отдается комбинации предметов «Химия-Физика», ее выбрали 39 абитуриентов», – сообщил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент сразу же подает электронное заявление на апелляцию. На августовском ЕНТ было подано более 2 тыс. заявлений на апелляцию, из них удовлетворены 2 тестовых задания. Республиканская апелляционная комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе.

Кроме того, выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования.