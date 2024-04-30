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    16:52, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Около 1800 военнослужащих задействованы в противопаводковых мероприятиях в Атырауской области

    Около 1800 военнослужащих задействованы в противопаводковых мероприятиях в Атырауской области
    Фото: Министерство обороны РК

    Всего с 27 марта по 30 апреля в  противопаводковых мероприятиях приняли участие более 6 тысяч военнослужащих Вооруженных сил, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Около 1800 военнослужащих задействованы в противопаводковых мероприятиях в Атырауской области
    Фото: Министерство обороны РК

    Масштабы работ, выполненных бойцами бригад территориальной обороны и региональных командований, впечатляют. Их силами заготовлено и уложено более 2,2 млн мешков с песком.

    В эвакуации местных жителей были задействованы экипажи вертолетов Сил воздушной обороны и летного института г. Актобе. В Северо-Казахстанской и Актюбинской областях была организована паромная переправа. Всего за период паводков военнослужащие эвакуировали 3 475 человек и перевезли более 235 тонн груза.

    Около 1800 военнослужащих задействованы в противопаводковых мероприятиях в Атырауской области
    Фото: Министерство обороны РК

    В Атырауской области военнослужащие продолжают работы по укреплению дамб, береговой линии реки Жайык (Урал) и защите населенных пунктов Махамбет, Жайсанбай, Есбол, Енбекшил, Акжайык, Актогай, Жалгансай, Индербор, Есбол, Курылыс, Орлик, Коктогай и Жарсуат. В г. Кульсары они очистили 2,5 км набережной.

    Берегоукрепительные работы также проводятся в районах населенных пунктов Береке, Бесыкты, Алмалы, Акжар-Аксай, Сарайшик, Талкайран, Геолог и канала Рыбоходка.

    Около 1800 военнослужащих задействованы в противопаводковых мероприятиях в Атырауской области
    Фото: Министерство обороны РК

    В Актюбинской области специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты проводят работу по дезинфекции мест захоронения животных в Уилском районе. Военнослужащие обработали прибрежную территорию озера Лиман, берег реки Кобда и участки подтопления в с. Жарык Кобдинского района.

    В связи с нормализацией обстановки в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях личный состав, проводивший работы в этих регионах, возвращается в пункты постоянной дислокации.

     

    Теги:
    Атырауская область Армия Регионы Казахстана Регионы Вооруженные силы Минобороны РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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