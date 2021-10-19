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    17:37, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Около 1800 иностранцев привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории столицы с 11 по 18 октября текущего года в целях выявления и пресечения каналов незаконной миграции проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-Кордон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

    Сотрудниками полиции проверялись места возможного незаконного нахождения иностранных граждан: гостиницы, общежития, строительные объекты, рынки, вокзалы, промышленные зоны. В ходе ОПМ выявлено более 2,5 тысяч фактов нарушений миграционного законодательства, из них 1 788 иностранцев, 750 граждан РК и 70 работодателей привлечено к ответственности.

    «По решению специализированного суда из страны выдворено 70 иностранных граждан. Судом принято решение о сокращении временного пребывания в отношении 587 иностранцев», - говорится в сообщении.

    При проведении профилактического мероприятия задержано 9 преступников, находящихся в розыске. Выявлено 3 факта незаконного пресечения границы и за организацию незаконной миграции задержан один правонарушитель.
    Теги:
    Астана Общество мигранты Правоохранительные органы
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