Около 180 казахстанцев лечатся от ковидной пневмонии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 3 апреля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 802 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 623 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 179 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 179 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 623 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 28 человек.