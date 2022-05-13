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Около 18 тонн рыбы изъяли у браконьеров в Атырауской области
13 Мая 2022 15:27

Около 18 тонн рыбы изъяли у браконьеров в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Общая сумма штрафов за незаконную ловлю рыбы в регионе составила 14,3 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырауской области проходит рыбоохранная акция «Бекіре-2022».

Как сообщили в пресс-службе Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, с начала операции по охране рыбных запасов выявлено 828 нарушений природоохранного законодательства. Возбуждено 33 уголовных дела в отношении нарушителей. К административной ответственности привлечено 609 нарушителей, общая сумма штрафов составила 14,3 млн тенге.

Инспекторы рыбоохраны, сотрудники полиции и пограничной службы КНБ РК изъяли у браконьеров и перекупщиков 17 тонн 993 кг рыбы, в том числе 996 кг осетровых пород, 2023 единиц для ловли рыбы, 101 плавательное средство.

Автор:
Корреспондент
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