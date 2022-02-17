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Около 18 % реанимационных коек задействовано для больных КВИ в Атырауской области
17 Февраля 2022 00:50
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 17,9 % реанимационных коек задействовано для больных коронавирусной инфекцией. К аппаратам ИВЛ подключены шестеро тяжелых пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 107 человек. Загруженность составляет 4,5 % (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации с коронавирусной инфекцией находятся 19 пациентов, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 17,9 процентов от общего числа реанимационных коек.
Как ранее сообщалось, в Атырауской области ревакцинацию от COVID-19 прошли почти 34 тысячи человек.
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