Около 18 % реанимационных коек задействовано для больных КВИ в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 17,9 % реанимационных коек задействовано для больных коронавирусной инфекцией. К аппаратам ИВЛ подключены шестеро тяжелых пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 107 человек. Загруженность составляет 4,5 % (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации с коронавирусной инфекцией находятся 19 пациентов, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 17,9 процентов от общего числа реанимационных коек.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области ревакцинацию от COVID-19 прошли почти 34 тысячи человек.