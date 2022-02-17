+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 18 % реанимационных коек задействовано для больных КВИ в Атырауской области

17 Февраля 2022 00:50
Поделиться:
Около 18 % реанимационных коек задействовано для больных КВИ в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 17,9 % реанимационных коек задействовано для больных коронавирусной инфекцией. К аппаратам ИВЛ подключены шестеро тяжелых пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 107 человек. Загруженность составляет 4,5 % (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации с коронавирусной инфекцией находятся 19 пациентов, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 17,9 процентов от общего числа реанимационных коек.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области ревакцинацию от COVID-19 прошли почти 34 тысячи человек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Алматы
2 Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
3 Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
4 Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
5 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
6 Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК
Читайте также
48 школ построят в Атырауской области до 2025 года
О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
Назначен новый заместитель акима Алматы
Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив