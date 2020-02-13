+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 3 °С
USD 376.20 EUR 410.77
RUB 5.96 CNY 53.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 18 пусков с Байконура планирует провести Роскосмос в 2020 году

13 Февраля 2020 10:47
Поделиться:
Около 18 пусков с Байконура планирует провести Роскосмос в 2020 году

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Программа пусков с космодрома «Байконур» в 2020 году началась с успешного запуска российской ракеты-носителя «Союз2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которые вывели на заданную орбиту 34 спутника британской компании One Web, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ракета со спутниками  OneWeb установлена на стартовом комплексе Байконура
На Байконуре начали подготовку к 65-летию космического комплекса Подписана долгосрочная программа развития города Байконур Спутники OneWeb  запустят с Байконура 7 февраля

«С Байконура в 2020 году, по предварительному плану, будет около 18 пусков. Четыре космодрома будут работать в полный рост, но Байконур будет загружен больше всех», – сказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Как стало известно, в 2020 году Россия планирует осуществить более 40 космических пусков с космодромов «Байконур», «Восточный», «Плесецк» и «Куру» во Французской Гвиане.

Как сообщалось ранее, в 2019 году Роскосмос выполнил 25 космических стартов, из них 13 – с космодрома «Байконур», 8 – с Плесецка, 1 – с Восточного, 3 – с Куру, впервые за 16 лет завершив год без аварийных космических запусков.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Освоение космоса, Байконур,
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив