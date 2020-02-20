Около 18 млн штрафа за взятку заплатят адвокат и следователь в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте за взятку осуждены следователь и адвокат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ноябре 2019 года антикоррупционной службой по городу Шымкент направлено в суд уголовное дело в отношении следователя Абайского районного управления полиции Департамента полиции Шымкента И. Төребай и адвоката Шымкентской коллегии адвокатов Н.Елгонова по фактам взяточничества», - сказал на брифинге в Антикоррупционной службе старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

По его словам, следователь подозревался в получении взятки через адвоката Н. Елгонова в общей сумме 440 тысяч тенге за прекращение уголовного дела по факту изнасилования.

«13.02.2020 года приговором Абайского районного суда г. Шымкент Төребай приговорен к наказанию в виде штрафа в сумме 13 200 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - отметил Д. Бигайдаров.

Этим же судом Елгонов признан виновным в посредничестве и осужден к штрафу в сумме 4 400 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



