Около 1780 казахстанцев лечатся от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 18 марта лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 778 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 605 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 173 пациента с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 135 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 643 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией в Казахстане превысило 80 человек.