Около 170 незаконных врезок в ливневку выявили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа по выявлению незаконных подключений к ливневой системе продолжается в столице. Как сообщили в коммунальном предприятии Elorda Eco System, с июня этого года в Нур-Султане обнаружено 169 несанкционированных врезок, передает МИА «Казинформ».

«Ведется работа по выявлению незаконных врезок. На сегодня в городе осмотрено почти 9 тыс. колодцев, которые составляют 200 тыс. погонных метров. Также выявлено и устранено 169 незаконных врезок. Предупреждения получили 139 физических и юридических лиц, оштрафованы – 31», – говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой акимата в Facebook .

Так, 7 ноября обнаружено незаконное подключение к сетям ливневой канализации сетей хозяйственно-фекальной канализации (септик) с частного дома по ул. К. Байсеитовой. За нарушение правил благоустройства хозяин дома оштрафован более чем на 55 тыс. тенге.

В рамках противопаводковых мероприятий в городе ведется работа по обслуживанию сетей ливневой канализации и арычной сети. С июня в столице прочищено 32 124 метров коллекторов, 3,5 тыс. колодцев и дождеприемных решеток, 27 549 погонных метров арычно-лотковых сетей.

Также очищены 17 приемных карт очистных сооружений и насосных станций. Проведена ревизия и очистка 36 насосных станций.

Кроме того, выявлено и восстановлено более 67 закатанных колодцев и дождеприемных решеток по ул. Иманбаевой, ул. Сейфуллина, ул. Абая, ул. Бараева, ул. Ташенова, ул. Амман, пр. Богенбай батыра, ул. Сауран.

«Для предотвращения подтоплений автобусной полосы по ул. Бараева в районе дома № 16 проведены работы по установке дополнительных дождеприемных колодцев с врезкой в магистральный коллектор на данном участке. Произведены работы по устройству насыпи в районе спецЦона – 2000 метров. Завершены работы по устройству водопропускных труб в жилом массиве Агрогородок района Сарыарка по ул. Сумбе – 160 м Д300, установлено 5 колодцев», – сообщили в Elorda Eco System.

Произведено устройство и ремонт водопропускных труб. Данными работами охвачено 60 метров магистралей.