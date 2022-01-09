МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Около 170 граждан Казахстана застряли в транзитной зоне аэропортов России. Об этом заявил посол Казахстана в России Ермек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

По его словам, проблема уже решается, так как воздушная гавань в столице нашей республики уже вернулась к мирной жизни.

Авиакомпании предупреждают пассажиров заранее о переносе или отмене рейсов. У людей есть выбор: сделать возврат средств за билеты сейчас либо перенести полет на позже, либо лететь не в Алматы, а в столицу.

Как отметила корреспондент телеканала, отменены рейсы в Усть-Каменогорск, так как это транзитный рейс через Алматы и в Алматы.

Рейс в Нур-Султан должен был вылететь еще вчера утром, но вылетает ночью. Пассажиры уже регистрируются на рейс. На этом рейсе полетит часть пассажиров, отмененного рейса в Алматы.

«Мы создали группу из тех, кто должен был вылететь. Звонили в консульство. Спасибо нашему консулу, он приехал к нам. Помог нам с билетами и регистрацией. Мы летим домой, Слава Богу», - сказала наша соотечественница.

Люди организовали группу помощи для тех, кто в эти дни не мог улететь на Родину.