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Около 17 % занятых казахстанцев не имеют профессионального образования

Автор:  
Серик Сабеков
31 Мая 2023, 18:15
Около 17 % занятых казахстанцев не имеют профессионального образования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 17 процентов занятых в стране не имеют профессионального образования. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на рынке труда 32 % самозанятого населения ограничены только образованием, полученным в школе. Этот уровень наблюдается в основном в сельской местности. Это приводит к низкой степени производительности, низкому внедрению инновационных технологий и развитию отрасли в будущем. Около 17 % занятых и 21 % безработных не имеют профессионального образования», - сказал Алтай Кульгинов в ходе выездного заседания Управляющего комитета Проектного офиса по развитию Национальной системы квалификаций.

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По его словам, работодатели не обеспечивают своевременное повышение квалификации своих работников.

«По данным официальной статистики, ежегодная численность квалифицированных работников не превышает 10 % от общего числа занятых», - добавил он.

Алтай Кульгинов подчеркнул, что уровень подготовки кадров также низкий.

«Около 40 % выпускников учебных заведений не находят работу. 49 % выпускников колледжей не работают по специальности», - отметил заместитель Премьер-министра.

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