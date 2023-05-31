Около 17 % занятых казахстанцев не имеют профессионального образования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 17 процентов занятых в стране не имеют профессионального образования. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на рынке труда 32 % самозанятого населения ограничены только образованием, полученным в школе. Этот уровень наблюдается в основном в сельской местности. Это приводит к низкой степени производительности, низкому внедрению инновационных технологий и развитию отрасли в будущем. Около 17 % занятых и 21 % безработных не имеют профессионального образования», - сказал Алтай Кульгинов в ходе выездного заседания Управляющего комитета Проектного офиса по развитию Национальной системы квалификаций.

По его словам, работодатели не обеспечивают своевременное повышение квалификации своих работников.

«По данным официальной статистики, ежегодная численность квалифицированных работников не превышает 10 % от общего числа занятых», - добавил он.

Алтай Кульгинов подчеркнул, что уровень подготовки кадров также низкий.

«Около 40 % выпускников учебных заведений не находят работу. 49 % выпускников колледжей не работают по специальности», - отметил заместитель Премьер-министра.