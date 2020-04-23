Около 17 тысяч масок, более 800 продуктовых корзин раздали восточноказахстанцам волонтеры

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области с введением чрезвычайного положения в стране работа волонтеров перешла на новый формат, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

В ведомстве сообщили, что волонтеры инициировали и провели акции по раздаче памяток с рекомендациями по профилактике коронавируса, специальных выпусков газет, организовали акции по пошиву многоразовых масок и их раздаче жителям региона.

«Всего роздано около 17 тысяч медицинских масок, более 800 продуктовых корзин для многодетных, малоимущих семей, одиноко проживающих пожилых людей и более 845 тысяч экземпляров специальных выпусков газет для населения.

Также 410 волонтеров задействованы в работе по бесконтактной доставке продуктов и товаров первой необходимости, лекарств для людей старше 70 лет и инвалидов первой, второй групп городов Усть-Каменогорска, Семея. Волонтеры совместно с правоохранительными органами проводят разъяснительные беседы с населением», - сообщили в управлении.

Кроме того, волонтеры области провели акции «Подари тепло», «Добрые соседи», в ходе которых полицейских, военнослужащих и медиков угощали горячим чаем, баурсаками, молочной продукцией, помогали пожилым соседям в уборке дворов, приобретении продуктов и медикаментов.

«В социальных сетях запущены челлендж-акции «Мен үйдемін» - «Останься дома», «Дома с пользой» с призывом оставаться дома в условиях чрезвычайного положения, опубликованы свыше 300 постов-видеообращений», - добавили в управлении.

Отметим, что все волонтеры обеспечены защитными комбинезонами, антисептическими средствами, медицинскими масками и перчатками. Всего в региональном фронт-офисе волонтеров сформирована база, которая состоит из более чем 1 тысячи активистов из 19 городов и районов Восточно-Казахстанской области.

Фото: управление внутренней политики ВКО