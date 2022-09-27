Около 17% требований к бизнесу не актуальны – Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров заявил о неактуальности ряда требований к бизнесу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Регулирование с чистого листа, которое сейчас проводится, означает «принцип гильотины», когда все НПА и требования к бизнесу пересматриваются совместно с бизнесом и отраслевыми госорганами», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах Правительства.

Он пояснил, что по 9 сферам, которые проверены с начала года, выявлено более 22 тыс. требований.

«Из них мы увидели, что порядка 15%-17% уже не актуальны, либо требуют переоформления. Это значительно облегчает бизнес. Например, какое-то требование не нужно, оно устарело, не соответствует реалиям - и его просто убирают. Условно, «принцип гильотины» - под нуль режутся все требования, и заново рассматриваются, какие нужны», - добавил министр.



