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Около 17-ти тысяч казахстанцев подлежат весеннему призыву

20 Января 2022 20:18
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Около 17-ти тысяч казахстанцев подлежат весеннему призыву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В департаментах, управлениях и отделах по делам обороны началось изучение молодых людей перед весенней призывной кампанией 2022 года. Процедуре подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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При изучении личных дел уточняются анкетные данные призывников, проводится беседа с каждым молодым человеком и его родителями. В ходе изучения в обязательном порядке учитываются специальности, полученные призывниками, а также уточняется информация об их моральных и деловых качествах, состоянии здоровья, телосложении, общем образовании, специальной подготовке и семейном положении.

Особое внимание уделяется тем, кто привлекался к административной или уголовной ответственности, находится под следствием, состоит на специальном учете в качестве членов незаконных общественных объединений или нетрадиционных религиозных течений.

Предварительное изучение позволяет на раннем этапе определить качественный состав юношей, готовых к прохождению воинской службы в тех или иных видах и родах войск. Проверяется законность оснований для освобождения от призыва, в том числе по состоянию здоровья.

«Ежедневно на призывные пункты местных органов военного управления приходят около 800-900 человек. Всего подлежат изучению более 90 тысяч ребят призывного возраста « , — отметил заместитель начальника департамента организационно- мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил полковник Аян Еслямов.

Местные органы военного управления осуществляют призыв в Вооруженные силы, Пограничную службу Комитета национальной безопасности, Службу государственной охраны и Национальную гвардию Республики Казахстан. Всего в этом году весеннему призыву подлежат около 17 000 человек, из них более 6500 пройдут службу в частях и подразделениях Вооруженных сил.


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