Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Около 17 кг «синтетики» изъяли полицейские в Нур-Султане
13 Мая 2022 18:01

Около 17 кг «синтетики» изъяли полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане с начала года столичным управлением по противодействию наркопреступности изъято 17 кг синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Остро стоит проблема с незаконным оборотом синтетических наркотиков. С начала года выявлена и пресечена деятельность трех нарколабораторий, изъято около 17 кг синтетики. В прошлом году было изъято три кг синтетики», – сообщил глава управления по противодействию наркопреступности Ерлан Акбаров в ходе заседания маслихата.

По его словам, на сегодняшний день из незаконного оборота изъято 94 кг различных наркотических средств. С начала этого года выявлено 269 наркоправонарушений. В прошлом году было выявлено 322 факта.

По информации управления, в суд направлено 17 уголовных дел, связанных с наркотиками. В прошлом году суд рассмотрел 28 фактов.

Ранее сообщалось, что почти 1 200 пациентов лечатся от наркозависимости в столичном медцентре.
Автор:
Корреспондент

ru-ru.facebook.com

instagram.com
Читайте также
Президентский парк столицы украсили 300 саженцев морозостойкой сакуры
Система фиксации неправильной парковки не охватывает дворы в Нур-Султане
Почти 1200 пациентов лечатся от наркозависимости в столичном медцентре
Сенатор Лукин обсудил с жителями столицы предстоящий референдум
Второго спасшего от падения с балкона девочку наградили в МЧС
Участки дорог по улице Енбекшилер и шоссе Алаш временно перекрыли в столице
Несколько участков дорог перекроют в Нур-Султане
Более 800 детей приходится на одного школьного психолога в Нур-Султане
Популярное
Граждане Узбекистана находились в опрокинувшемся автобусе на трассе в Жамбылской области
Два человека погибли и 33 пострадали в ДТП в Жамбылской области
Прием документов по Алматы жастары начнется с 18 мая
Льготное автокредитование в Казахстане начнется 16 мая
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажет казахстанский телеканал
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 мая
Открыта горячая линия по пострадавшим в ДТП на трассе Жамбылской области
Несколько участков дорог перекроют в Нур-Султане
Трое взрослых и ребенок пострадали от укусов волчицы в ЗКО
Взаимоотношения Казахстана и Турции в цифрах представила Акорда
Более 800 детей приходится на одного школьного психолога в Нур-Султане
Казахстан приглашает немецкий бизнес к сотрудничеству в сельском хозяйстве
Государство управляет природными ресурсами только от имени народа – Минюст РК
Более 16 млрд тенге потратят на дороги в Жамбылской области
Архив