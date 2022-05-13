13 Мая 2022 18:01

Около 17 кг «синтетики» изъяли полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане с начала года столичным управлением по противодействию наркопреступности изъято 17 кг синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Остро стоит проблема с незаконным оборотом синтетических наркотиков. С начала года выявлена и пресечена деятельность трех нарколабораторий, изъято около 17 кг синтетики. В прошлом году было изъято три кг синтетики», – сообщил глава управления по противодействию наркопреступности Ерлан Акбаров в ходе заседания маслихата.

По его словам, на сегодняшний день из незаконного оборота изъято 94 кг различных наркотических средств. С начала этого года выявлено 269 наркоправонарушений. В прошлом году было выявлено 322 факта.

По информации управления, в суд направлено 17 уголовных дел, связанных с наркотиками. В прошлом году суд рассмотрел 28 фактов.