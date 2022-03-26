Около 169 кг наркотиков изъято из незаконного оборота в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции города Нур-Султана генерал-майор полиции Марат Тулебаев в режиме Zoom провел отчет перед населением. Жители столицы смогли задать ему вопросы, обратиться с жалобами, просьбами и предложениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2021 года улучшена раскрываемость по всем видам преступлений. Принимаются необходимые меры, чтобы город Нур-Султан был комфортным и безопасным для проживания жителей и гостей столицы. С начала этого года наметилась положительная тенденция - на 5,5% меньше совершено преступлений, что позволяет прогнозировать дальнейшее снижение регистрации преступности в столице», - сказал Марат Сагинтаевич Тулебаев.

В борьбе с наркопреступностью делается акцент на выявление фактов сбыта, рекламы наркотиков и транзита через столицу. Из незаконного оборота изъято около 169-ти килограммов наркотиков, в т.ч. 2,3 кг «героина». Пресечена деятельность 3-х нарколабораторий, изъято более 5-ти кг «синтетики».

С участием НПО, волонтеров и спортивных организаций проведено 248 профилактических мероприятий. По информации граждан заблокированы 40 наркосайтов.

«Нами разработана новая программа «Нұр-Сұлтан - город без наркотиков» на 2022-2025 годы, в которой предусмотрен ряд мероприятий по усилению противодействия наркотикам», - отметил он.