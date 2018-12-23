Около 1600 астанчан приняли участие в зимнем марафоне

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Около 1 600 астанчан приняли участие в традиционном Аstana Winter Marathon-2018, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме того, в нескольких городах Казахстана около 300 человек пробежали эту дистанцию.



По словам организаторов, соревнования направлены на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни.

По правилам в марафон допускаются участники в возрасте от 12 до 74 лет. Участники должны были пробежать дистанцию в 42, 21, 10 и 5 км. Однако из-за мороза дистанция в 42 км была сокращена до 21 км.

В беге на дистанции 5 км среди мужчин победителем стал Серик Исмаилов с результатом 16:51 минуту, следом идет Серик Айказин (16:58) и замыкает тройку лидеров Алексей Жданов (17:18). У женщин тройка лидеров выглядит следующим образом: Адель Шахайдар (18:42), Яна Пак (21:33), Азия Жыланбаева (25:26).

В беге на 10 км среди мужчин победил Мирас Жетибаев (38:02), Рустам Сатжанов (38:24) Диас Жетибаев (38:26) . Среди женщин первой стала Зарина Ментаева (46:07), Эльвира Нурмустафина (51:24), Жазира Оралбекова (52:33).

На самой длинной дистанции в 21 км лучший результат среди мужчин показал Базарбай Дауталиев (01:15:52), следом идет Аким Еркебай (01:18:02) и замыкает тройку лидеров Ильдар Халиулин (01:20:48).

Среди женщин победу праздновала Татьяна Миргородская (01:38:13), второй стала Жанерке Нурбайкызы (01:42:19) и третье место завоевала Гүльмира Аменова (01:43:13).

Отметим, что зимний марафон проводится второй раз в столице в текущем году. В первом марафоне в 2017 году приняло участие около 400 человек.





Фото: astana.gov.kz