Около $160 млрд выведено из Казахстана за последние 25 лет в зарубежные офшоры - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено около 140-160 миллиардов долларов США. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Максат Раманкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На вчерашнем заседании по борьбе с коррупцией Президент Касым-Жомарт Токаев назвал целый ряд секторов, где коррупция представляет серьёзные вызовы развитию Республики. Глава государства также дал поручения по противодействию этим тенденциям и искоренению коррупционной практики», - сказал Максат Раманкулов, озвучивая депутатский запрос в адрес председателя Агентства по финансовому мониторингу на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что в политической программе Демократической партии «Ак жол» коррупция также указана как одна из трёх главных угроз нашей государственности.

«При этом мы считаем важными направлениями борьбы с коррупцией де-олигархизацию и де-офшоризацию экономики Казахстана, возврат в страну украденных у нашего народа средств. Наша фракция в течение уже десятка лет неоднократно поднимала данные вопросы в своих депутатских запросах касательно так называемых «Панамского списка», «Райского досье», казахстанских счетов в банках Швейцарии и т.д», - добавил Максат Раманкулов.

Было отмечено, что по данным международной организации «Tax justice network», за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено около 140-160 миллиардов долларов США, что равняется годовому ВВП всей страны и её внешнему долгу.

«По некоторой информации, правоохранительными органами РК, за последние пять лет по фактам незаконного вывода капитала за рубеж было заведено свыше двухсот дел. Однако о конкретных результатах данной работы в виде возврата в страну сколько-нибудь серьёзных сумм так ничего и не известно. Кроме того, общество обсуждает, что в период январской трагедии явные и тайные олигархи не только покидали Казахстан на частных самолётах, но и в срочном порядке выводили огромные суммы на зарубежные счета», - отметил Максат Раманкулов.

В этой связи, фракция Демократической партии «Ак жол» просит Агентство финансового мониторинга:

1) Предоставить информацию о том, сколько именно средств возвращено из офшорных зон в экономику Казахстана с момента создания Агентства.

2) Предоставить информацию о крупных переводах (в эквиваленте миллиону долларов США и более) средств из Казахстана в зарубежные страны в период январской трагедии, а также об отправителях таких транзакций (физических и юридических лицах) и владельцах зарубежных счетов, на которые выводились подобные суммы.

«Есть основания предполагать, что в тот сложный момент выводились именно теневые капиталы и именно теми, кто не связывает свою жизнь с нашей страной. Надо дать им возможность жить где хотят, но если их деньги наворованы у народа, то они (деньги - ред. )должны быть возвращены и работать в нашей стране. Поэтому, в случае наличия таких сомнительных транзакций, запросить в налоговых органах подтверждение законности происхождения этих сумм у указанных физических и юридических лиц, а также факт уплаты ими соответствующих налогов», - резюмировал мажилисмен.