Около 16 тысяч смертей в год связаны с загрязнением воздуха в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 16 тыс. смертей в год связаны с заболеваниями, вызванными с загрязнением воздуха в Казахстане. Такие данные привел постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан, как и многие другие углеродоемкие страны Европы и Центральной Азии, теряет свой человеческий капитал из-за качества воздуха в городских районах, которое не соответствует стандартам ВОЗ. Исследования показывают, что около 16 тыс. смертей в год связаны с заболеваниями, вызванными загрязнением воздуха в Казахстане. Поэтому крайне важно искать решения путем комплексной борьбы с загрязнением воздуха», - сказал Якуп Бериш на брифинге в СЦК.

Ранее он сообщил, сколько человек умирает по причине загрязнения воздуха в мире.

«В целом, 6,7 млн смертей в 2019 году так или иначе было связано с загрязнением воздуха. Это является четвертым по значимости фактором риска смерти и инвалидности во всем мире», - сказал Якуп Бериш на брифинге в СЦК.



