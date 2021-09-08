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    18:12, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Около 16 тысяч смертей в год связаны с загрязнением воздуха в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 16 тыс. смертей в год связаны с заболеваниями, вызванными с загрязнением воздуха в Казахстане. Такие данные привел постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан, как и многие другие углеродоемкие страны Европы и Центральной Азии, теряет свой человеческий капитал из-за качества воздуха в городских районах, которое не соответствует стандартам ВОЗ. Исследования показывают, что около 16 тыс. смертей в год связаны с заболеваниями, вызванными загрязнением воздуха в Казахстане. Поэтому крайне важно искать решения путем комплексной борьбы с загрязнением воздуха», - сказал Якуп Бериш на брифинге в СЦК.

    Ранее он сообщил, сколько человек умирает по причине загрязнения воздуха в мире.

    «В целом, 6,7 млн смертей в 2019 году так или иначе было связано с загрязнением воздуха. Это является четвертым по значимости фактором риска смерти и инвалидности во всем мире», - сказал Якуп Бериш на брифинге в СЦК.



    Теги:
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