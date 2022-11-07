Около 16 тысяч правонарушений выявили за месяц в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Около 16 тысяч правонарушений выявили полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проходило с 1 октября по 1 ноября для выявления правонарушений. Проверено более 12 тысяч лиц, состоящих на учете органов внутренних дел. Параллельно полицейские проверяли дачные массивы, заброшенные здания, а также чердачные и подвальные помещения. Они также обошли рынки и другие места торговли, неблагополучные семьи, места концентрации молодежи и несовершеннолетних, арендные квартиры и проживающих в них.

На территории области дополнительно выявили свыше 380 квартир, сдаваемых в аренду. По ним ведется проверка законности занятия предпринимательской деятельностью. В сельской местности проверили более 2 тысяч зимовок, крестьянских и фермерских хозяйств на предмет наличия лиц без определенного места жительства, фактов незаконной эксплуатации людей, незаконно пребывающих иностранных граждан, хранения незарегистрированного оружия и иных запрещенных предметов.

«Всего сотрудники полиции выявили около 16 тысяч правонарушений. К административной ответственности за проживание в Казахстане без регистрации либо без документов привлекли свыше 3 тысяч граждан, выявили более 1 500 нарушений законодательства в области миграции населения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.