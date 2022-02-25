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Около 16 тысяч кубометров снега вывезено за ночь из столицы

25 Февраля 2022 17:21
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Около 16 тысяч кубометров снега вывезено за ночь из столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала зимнего периода коммунальные службы столицы работают в усиленном круглосуточном режиме. За это время на снежные полигоны вывезено более 268 тысяч грузовиков снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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За прошедшую ночь с 24 на 25 февраля коммунальные службы собрали и вывезли из города около 16 тысяч кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 1 274 рейса.

Сегодня в снегоуборочных работах по городу задействовано свыше 1 000 единиц спецтехники и свыше 1 800 дорожных рабочих.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

Всего с начала зимнего периода из столицы вывезено свыше 3,5 млн кубометров снега, что равно объему 268 382 грузовиков.


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#Нур-Султан   #ЖКХ   #Акимат   #Дороги   #Погода  
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