28 Июня 2022 05:55

Около 16 тыс. заявлений на ЕНТ приняли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 16 мая в Казахстане проходит Единое национальное тестирование. В настоящее время 67 % абитуриентов страны набрали пороговый уровень, средний балл по Казахстану составил 66, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области на основное ЕНТ принято около 16 тыс. заявлений. Тестирование уже сдали 12 тыс. раз.

«В том числе 24 выпускника с особыми образовательными потребностями. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились семь абитуриентов. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий были удалены восемь человек, их результаты аннулированы», – сообщила руководитель филиала РГКП «Национальный центр тестирования» в городе Караганде Динара Баймагамбетова.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Следующее ЕНТ состоится 5 июля.