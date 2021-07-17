Около 159 млн тенге заплатили астанчане за нарушение карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почти 159 млн тенге штрафов наложили на нарушителей карантина в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

С начала года по 15 июля в столице за нарушения ограничительных и карантинных мер к административной ответственности привлечено 786 физических, юридических лиц на общую сумму почти 159 млн. тенге.

Несмотря на многочисленные обращения, предупреждения и привлечение к адмответственности, некоторые столичные заведения все еще игнорируют требования по соблюдению режима работы, превышают допустимое количество посетителей, проводят массовые мероприятия, работники объектов не носят маски.

Так, за прошедшие сутки 16 июля в столице выявили 8 объектов предпринимательства, где были нарушены карантинные ограничения.

В районе Сарыарка после установленного времени функционировали лаундж-бар «Pei Zdes», компьютерный клуб «Атом» и бар «Угол 4/1».

Нарушение режима работы выявили и в кафе «Киш Миш», баре «Какие люди», клубе «Эхо», расположенных в Алматинском районе.

После 22.00 часов посетителей продолжали принимать ресторан «Inforno» и ресто-бар «VZлетный» в районе Есиль. К тому же в последнем оказывали услуги по курению кальяна.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Учитывая сложившуюся эпидситуацию в Нур-Султане, ежедневный рост числа заболевших КВИ, жителям и гостям города, а также объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать все саннормы и требования карантинного режима. Стоит воздержаться от посещения мест массового скопления людей, не организовывать мероприятия и соблюдать элементарные правила гигиены.



