Около 1500 юношей из Жамбылской области отправятся служить в армию

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О нюансах проведения второго военного призыва в условиях пандемии и карантина рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона МО РК корреспонденту МИА «Казинформ».

Уже с первых дней сентября юношей Жамбылской области призывают отдать долг своей Родине. Как отметили в департаменте по делам обороны жамбылского региона, это уже вторая призывная кампания, которая проводится в условиях объявленной по всему миру пандемии коронавирусной инфекции. Весенний призыв 2020 года, как известно, был отложен из-за карантина на лето. Принятые меры по недопущению распространения коронавируса дали свой эффект, и первый призыв состоялся в полном объеме.

Опыт проведения предыдущей призывной кампании с успехом используется и в этот раз. В департаменте уверяют в стерильности помещений и строгих мерах безопасности. Тщательный медицинский контроль, защитные маски и социальная дистанция обеспечили полноценную работу призывных пунктов. В остальном работа по призыву юношей в армию проводится в прежнем режиме.

«В целом по Жамбылской области призыву в Вооруженные Силы и другие воинские формирования подлежат около полутора тысяч граждан, достигших 18-летнего возраста, – рассказал временно исполняющий обязанности начальника департамента по делам обороны Жамбылской области полковник Нурбол Зейнелов. – Сначала проводится отбор юношей в Пограничные войска КНБ. После того как необходимые команды будут сформированы и отправлены, начнется призыв в Вооруженные Силы - это Сухопутные войска, Силы воздушной обороны и Военно-морские силы. Завершится осенняя призывная кампания отбором юношей в ряды Национальной гвардии МВД».

В пресс-службе ведомства отметили, что районные призывные комиссии на период призыва возглавляют местные акимы, которые проводят свои сборы. Состоявшуюся недавно в департаменте по делам обороны Жамбылской области встречу районных акимов возглавил заместитель акима региона – председатель областной призывной комиссии Ұлан Жазылбек.

Для того чтобы работа призывных комиссий осуществлялась в полном соответствии с требованиями закона, разъяснительную работу, консультации проводят представители военных правоохранительных органов. Так, в департаменте по делам обороны Жамбылской области встречу с представителями органов военного управления провели военный прокурор Южного региона полковник юстиции Арман Капезов и начальник Таразского отдела Южного региона военно-следственного управления МВД подполковник юстиции Досжан Мамырбаев.

Разъясняя коллегам юридические тонкости и нюансы призывной кампании, представители военных правоохранительных органов первым делом призвали ответственных за призыв лиц быть максимально строгими и честными при проведении призывной кампании.

«Ни один случай в ходе призыва не должен оставаться без вашего внимания и тщательного изучения, – подчеркнул военный прокурор Южного региона полковник юстиции Арман Капезов, обращаясь к участникам встречи. – Наша с вами задача в условиях максимальной прозрачности и честности провести призыв и отобрать для Вооруженных Сил и других воинских формирований достойных защитников Отечества».