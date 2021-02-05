Около 1500 случаев онкологических патологий ежегодно выявляют врачи Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Врачи города Семея ежегодно выявляют около 1500 новых случаев онкологических патологий в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге онкологи отметили, что сегодня заболеваемость раком в регионе остаётся высокой. Настораживают следующие факты: первый – с каждым годом возраст онкологических больных молодеет; второй - пациенты обращаются на поздних стадиях, когда эффективность специализированного противоракового лечения снижается.

Около 20%, а по некоторым локализациям (это рак печени, поджелудочной железы, почек, легкого) более 40% пациентов обращаются к онкологам на поздней стадии заболевания. В настоящее время онкология располагает специализированными методами лечения рака, которые позволяют добиться большого успеха при обращении на ранних стадиях заболевания. Чем раньше диагностирован рак и проведено лечение, тем лучше для пациента.

Отметим, что численность обслуживаемого центром населения составляет 613,2 тысячи человек. В состав Семейского региона входят шесть районов Восточно-Казахстанской области, г. Курчатов и г. Семей. В поликлинике Семея ежегодно свыше 40 000 человек получают консультативную помощь, в 2020 году, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, уменьшилось общее посещения в поликлинике до 38 тысяч пациентов.

Приостановление работы смотровых кабинетов повлекло снижение заболеваемости среди визуально-доступных локализаций.

Напомним, что ежегодно 4 февраля по инициативе Международного противоракового союза (UICC) отмечают Всемирный день борьбы против рака.

С 1 по 10 февраля в Казахстане проходит декадник, посвящённый Всемирному дню борьбы с онкозаболеваниями.

Цель республиканского декадника - привлечь внимание общественности к глобальной проблеме снижения бремени онкопатологий, повысить осведомленность населения по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, информировать население о необходимости своевременного прохождения скрининговых обследований, об онкологических услугах и возможностях в рамках ОСМС.