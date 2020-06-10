Около 1500 семей вывели из экстренного и кризисного уровня жизни в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За полтора года порядка 1 500 семей выведены из экстренного и кризисного уровня жизни в рамках проекта «Социальная карта семьи», реализуемого Министерством труда и социальной защиты населения РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«На сегодня проектом охвачено 100% населения Казахстана. В его рамках рассматривают не человека как индивида, а семью как ячейку общества. До этого момента такого подхода не было ни в одной информационной системе государственных органов. Социальная карта семьи позволяет точнее определять реальный статус семей, на основе автоматизированных данных из 24 информационных систем 8 госорганов», - сообщили в ведомстве.

В дальнейшем семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, оказывают различные меры социальной поддержки для повышения уровня жизни.

«Проект позволяет акиматам действовать проактивно. То есть, не ожидая обращения семьи за помощью, самостоятельно предлагать ее. В 2019 году, например, благодаря Социальной карте семьи удалось трудоустроить 12,7 тыс. человек, 68,8 тыс. граждан прикрепить к медицинским организациям, 72,9 тыс. детей определить в организации образования. Эти и другие меры в совокупности в 2019 году позволили повысить качество жизни 505 семей. В 2020 году уже 951 семья выведена их экстренного и кризисного уровня жизни», – рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.

Напомним, Социальная карта семьи позволяет эффективно отслеживать индекс благополучия граждан РК, содержит информацию о необходимости срочного принятия мер. В текущем году планируется ее дальнейшая модернизация.