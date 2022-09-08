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Около 1500 педагогов-ассистентов работают в школах РК с начала учебного года

Редактор:  
Алла Серикбаева
8 Сентября 2022, 16:17
Около 1500 педагогов-ассистентов работают в школах РК с начала учебного года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Такие специалисты востребованы в инклюзивном образовании, где требуется большее внимание к детям с особыми образовательными потребностями. Они помогают ученикам с особенностями развития адаптироваться к школе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

В Послании народу Казахстана Глава государства поручил сделать образование доступным и инклюзивным. И отметил, что каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Для этого в школах была введена должность педагога-ассистента.

«Если в начале прошлого учебного года в школах страны работали 700 таких педагогов, то в начале этого года их количество увеличилось до 1500. Педагоги-ассистенты выполняют особую роль в работе с особенными детьми, они направляют детей, помогают им в адаптации. Поскольку речь идет о детях с особыми потребностями, педагоги-ассистенты смогут оказать и техническую поддержку, к примеру, если ребенок не может самостоятельно передвигаться. Или же педагогическую поддержку, если ребенку, например, нужна помощь дефектолога», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.

Кроме того, педагог-ассистент принимает участие в разработке индивидуальных образовательных программ для детей с особыми образовательными потребностями. Учебные программы адаптируются исходя из потребностей особенных детей. Педагоги-ассистенты помогают им освоить пройденный материал. Вместе с тем они следят за соблюдением условий, необходимых для безопасности и сохранения здоровья особенных детей в стенах школы.

В дальнейшем в планах министерства внедрить должность педагога-ассистента и в дошкольных организациях образования.


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