Около 1500 нарушений совершили водители автобусов за 10 дней в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области подвели итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», прошедшего с 4 по 13 октября. За период его проведения со стороны водителей общественного транспорта выявлено 1424 нарушений правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большинство водителей автобусов были к административной ответственности привлечены из-за нарушения правил маневрирования. Такие нарушения допустил 221 водитель. А вот количество любителей поговорить по телефону за рулем оказалось чуть меньше – 205. Штрафы за отсутствие обязательного технического осмотра стражи порядка выписали 65 водителям.

«На штрафстоянку водворено 19 единиц транспортных средств, с 30 снят государственный регистрационный номерной знак. К ответственности привлечено 18 должностных лиц автобусных парков», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Помимо нарушений сотрудники полиции проверили готовность общественного транспорта к началу зимнего сезона. На предмет соответствия состояния отопления и электрооборудования было проверено 615 автобусов.



