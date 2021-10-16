РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:49, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Около 1500 нарушений совершили водители автобусов за 10 дней в Карагандинской области

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области подвели итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», прошедшего с 4 по 13 октября. За период его проведения со стороны водителей общественного транспорта выявлено 1424 нарушений правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Большинство водителей автобусов были к административной ответственности привлечены из-за нарушения правил маневрирования. Такие нарушения допустил 221 водитель. А вот количество любителей поговорить по телефону за рулем оказалось чуть меньше – 205. Штрафы за отсутствие обязательного технического осмотра стражи порядка выписали 65 водителям.

    «На штрафстоянку водворено 19 единиц транспортных средств, с 30 снят государственный регистрационный номерной знак. К ответственности привлечено 18 должностных лиц автобусных парков», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Помимо нарушений сотрудники полиции проверили готовность общественного транспорта к началу зимнего сезона. На предмет соответствия состояния отопления и электрооборудования было проверено 615 автобусов.



    Теги:
    Дороги Транспорт Карагандинская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!