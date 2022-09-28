Около 1500 граждан РФ прибыли в Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Дополнительные окна открывают в ЦОНах Акмолинской области для обслуживания прибывающих в регион граждан РФ. Так, для этих целей уже появились дополнительные три окна и отдельная электронная очередь в ЦОНе города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам выступившего на брифинге заместителя акима Акмолинской области Малгаждара Таткеева, по состоянию на 26 сентября с момента объявления о частичной мобилизации в Российской Федерации в Акмолинскую область временно прибыло 1436 граждан Российской Федерации, за минувшие сутки – 601.

«Из них лично обратились в органы внутренних дел – 351 человек, через визово-миграционный портал – 264, через мобильное приложение «Е-конак» - 821. Выдано 257 разрешений на временное проживание в РК, за сутки выдано 31 разрешение», - поделился спикер.

Всего на постоянном регистрационном учете в регионе состоят 4499 граждан РФ, имеющих вид на жительство, в том числе 269 несовершеннолетних. С начала текущего года выдано 343 разрешения на постоянное место жительства гражданам РФ, приняты ходатайства о приеме гражданства РК 57 граждан РФ, среди них 10 кандасов.

«На сегодняшний день в ЦОНы наблюдается наплыв иностранных граждан из соседних государств для получения услуги по формированию ИИН. Так, 26 сентября по области в ЦОНы обратились 508 заявителей для получения ИИН иностранного гражданина. Для сравнения, за всю прошлую неделю обратился 421 заявитель», - поделился заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области Жаскайрат Еслямбеков.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в городе Кокшетау - 287, Бурабайском районе - 73, городе Косшы - 49.

«Для избежание наплыва и очередей в ЦОНах города Кокшетау принято решение услугу по формированию ИИН оказывать только в отделе № 1 города Кокшетау, расположенном по адресу: ул.Ауэзова, 289 А. Там определены дополнительно три окна, которые принимают заявления от иностранных граждан для получения ИИН. Также выведена отдельная электронная очередь. Данные меры принимаются для того, чтобы жители города могли беспрепятственно получить госуслуги в ЦОНах», - пояснил Ж. Еслямбеков.

Такая же работа по увеличению количества окон для приема обратившихся граждан ведется по всей области, в частности - в Бурабайском районе, Степногорске и Косшы.

На 16.00 минувшего дня по области на получение ИИН иностранного гражданина поступило 350 обращений.