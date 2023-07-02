Около 1500 человек объединил флеш-моб «Домбыра» в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Масштабный флеш-моб «Домбыра», посвященный Национальному Дню домбры, прошел в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления культуры Акмолинской области, в рамках Национального Дня домбры в регионе проведены более 1000 мероприятий. Самое масштабное из них - флеш-моб «Домбыра», который прошел в праздничную дату на центральной площади Абылай хана города Кокшетау.

Заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов поздравил жителей и гостей города от имени главы регионе с праздником.

Игра на домбре объединила в этот день около 1,5 тысяч талантливых людей и любителей искусства. Это профессиональные домбристы области, которые совместно с оркестром казахских национальных инструментов имени К.Кумисбекова Акмолинской областной филармонии имени Укили Ыбырая, ансамблем домбристов Музыкального колледжа имени Биржан Сал, Высшего колледжа культуры имени Акана Серэ, школ города, учениками школы кюев Аккольского, Бурабайского, Атбасарского, Егиндыкольского, Жаксынского, Целиноградского, Сандыктауского, Коргалжынского, Буландынского, Шортандинского, Зерендинского районов и городов Кокшетау, Косшы, исполнили кюи казахских народных композиторов.

Активное участие приняли и домбровые школы и кружки в рамках государственного творческого заказа городов Кокшетау (ИП «Даниярова», ИП «Калиева Б.А.», ИП «Гульбану Гумурзакова»), Косшы (ИП «Өнер-2012») и сел Коянды (ИП «Рахим», ИП «Нурислам»), Оркендеу («Адал Ниет Астана»).

Отметим, что в преддверии праздника Областным центром народного творчества и культурного досуга был проведен областной конкурс «Күмбірлеген күміс күй», посвященный Дню домбры и 205-летию великого казахского кюйши-композитора Курмангазы Сагырбайулы. В конкурсе приняли участие более 20 участников в возрасте 18-35 лет из Аккольского, Астраханского, Атбасарского, Буландынского, Бурабайского, Жаксынского, Зерендинского, Коргалжынского, Шортандинского районов и городов Степногорска, Косшы и Кокшетау.