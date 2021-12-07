Около 1500 актюбинцев получили вакцину Pfizer

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области продолжается вакцинация препаратом Pfizer. Также в регионе началась ревакцинация жителей. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Бекболат Избасаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Б.Избасарова, на 6 декабря в регионе препаратом Pfizer привито 1485 человек, в том числе 880 подростков.

«Pfizer получили 1485 человек, в том числе 80 беременных, 525 кормящих женщин и 880 подростков. Каких либо побочных эффектов выявлено не было», - сказал он.

Как известно, данной вакциной прививают беременных, кормящих и детей в возрасте 12-16 лет. Препарат дети могут получить как в школе, так и в поликлинике по месту жительства.

Ревакцинацией на данный момент охвачено 745 человек.

«745 человек прошли ревакцинацию. В основном мы используем вакцину QazVac. Согласно постановлению главного санитарного врача, после полного курса вакцинации необходимо пройти ревакцинацию. Вакцины QazVacк достаточно в регионе - около 37 тысяч доз, по Sinopharm единичные остатки остались. Но QazVac доказал свою эффективность, он легко переносится. До конца года мы планируем ревакцинировать более 1300 человек», - отметил Б.Избасаров.

На сегодняшний день в регионе полный курс вакцинации получили более 331 тысячи актюбинцев, что составляет 62 процента населения.

Актюбинский регион продолжает находиться в «зеленой» зоне.

По словам Б.Избасарова, за последние сутки выявлено шесть новых случаев КВИ. В инфекционных стационарах находится 94 человека, в реанимации - 16 человек, три пациента подключены к аппаратам ИВЛ, шесть - к неинвазивной искусственной вентиляции легких. 13 детей с КВИ находятся под наблюдением на амбулаторном лечении.