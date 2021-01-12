Около 150 тысяч студентов первых курсов начнут обучение  в смешанном  формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 150 тысяч студентов первых курсов будут обучаться в смешанном формате в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр образовании и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 18 января в весеннем семестре начнется обучение для студентов первого курса высших учебных заведений преимущественно в традиционном формате. То есть, лекции будут проводиться в онлайн-формате, при этом семинарские, практические и лабораторные занятия будут проходить в очном формате. При этом для студентов второго, третьего и четвертых курсов обучение останется в прежнем формате. На сегодня студентов первых курсов насчитывается 150 тысяч человек. Это те студенты, которые будут обучаться в смешанном формате. Для других направлений подготовки формат останется таким же, каким был в осеннем семестре», - пояснил вице-министр образования на брифинге в СЦК.

Он отметил, что вузы готовы к приему студентов в данном формате. В вузах установлен санитарно-эпидемиологический режим. В аудиториях наполняемость студентов будет не больше 40 %. При этом будет предусмотрен скользящий график перемен, чтобы студенты в разных группах не могли на переменах встречаться. Социальная дистанция предусмотрена – не менее двух метров между сидящими за соседней партой. В лабораториях на одного студента предусмотрено 5 квадратных метров.

«Вузы будут принимать студентов в общежития с 50 % наполняемостью. Вузы на протяжении месяца проводят эту работу. Вузы готовы принимать студентов первого курса для начала обучения. Вузы в целом ориентированы на усиление качества обучения. Магистранты и докторанты продолжат обучение в том формате, в котором обучались ранее», - подчеркнул Мирас Дауленов.