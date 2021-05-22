Около 150 тысяч доз второго компонента «Спутник V» доставлено из Караганды в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Карагандинский фармацевтический комплекс сообщил об отгрузке очередного транша второго компонента «Спутник V» для жителей столицы, передает МИА «Казинформ».

«Карагандинский фармацевтический комплекс отгрузил очередной транш второго компонента «Спутник V» для вакцинации столичных жителей. В общей сложности Нур-Султан получит 148 745 доз. Самое важное условие при транспортировке препарата - соблюдение холодовой цепи. Вакцина уже в столице!» - говорится в сообщении КФК, опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.