Около 150 тысяч человек написали общенациональный диктант в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управлением по развитию языков Карагандинской области организован общенациональный патриотический диктант «Еркін ел ұрпағы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области диктант написали 149 194 человека.

Задачи диктанта – определить уровень владения госязыком казахстанцами, формировать навыки грамотности и воспитывать национальные ценности через текст.

Возраст участников не ограничивался.

«В общенациональном патриотическом диктанте «Еркін ел ұрпағы» приняли участие 143 148 школьников и 6046 взрослых», – сообщили в Управлении по развитию языков Карагандинской области.