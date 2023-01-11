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Около 150 паводкоопасных населенных пунктов зарегистрировано в Карагандинской области

11 Января 2023, 19:30
Около 150 паводкоопасных населенных пунктов зарегистрировано в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области для защиты населенных пунктов от паводка возведено и укреплено 14 км защитных дамб и валов. В регионе также проведена санация русел рек, построены и отремонтированы водоотводные каналы. В селах и поселках установлены локальные системы оповещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ход подготовки к паводкам обсудили на заседании под председательством акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева.

Начальник ДЧС области Мурат Катпанов сообщил, что будут заключены договоры на услуги космомониторинга снежного покрова и проведение взрывных работ на реках области. С 1 марта планируется начать очистку водопропускных труб и мостов.

В январе начнутся снегомерные объезды верховьев рек. Кроме того, проверкой охватят все паводкоопасные населенные пункты, их 149.

В марте приступит к работе областной противопаводковый штаб.

О подготовке к паводковому периоду также отчитались акимы городов и районов.

Ермаганбет Булекпаев дал задание всем ответственным лицам обеспечить координацию и качественную реализацию всех противопаводковых мероприятий.

«Также необходимо проверить все подстанции, чтобы предотвратить их подтопление. Поручаю акимам городов и районов оперативно вывозить снег. Если есть необходимость, привлекайте дополнительную технику. Еще раз основательно все проверьте, чтобы исключить все риски», - подчеркнул глава региона.


Фото: акимат Карагандинской области

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