22 Июня 2022 13:24

Около 150 несанкционированных свалок выявили в мае - Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несанкционированные свалки – проблемы, на которых сфокусировано внимание практически 60% населения и госструктур. Для борьбы с этой проблемы существует трёхсторонний План мероприятий по ликвидации мест свалок совместно с МВД и местными исполнительными органами. В рамках плановых действий в ряде регионов Казахстана прошли рейдовые мероприятия по выявлению мест незаконного размещения отходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

«На сегодняшний день с начала года было выявлено около 2000 мест свалок, в том числе посредством космомониторинга «Ғарыш Сапары». В мае месяце проведен 31 рейд по республике. Мероприятия прошли в таких регионах, как Атырауская, Кызылординская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области, а также в городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент. В результате выявлено около 150 несанкционированных мест свалок», - сообщили в Минэкологии.

Принятыми мерами по 14 фактам (это около 88 объектов отхода) соответствующих лиц привлекли к административной ответственности по ст. 344 КоАП с наложением штрафа в размере 153 тыс.тенге. Более 20 мест отходов ликвидированы на месте, добавили в ведомстве.

Минэкологии продолжит м еры по выявлению свалок.