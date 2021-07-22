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Около 150 наркограффити закрасили в Алматы

22 Июля 2021 19:06
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Около 150 наркограффити закрасили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы закрасили около 150 граффити по пропаганде наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия, проведенного 19 июля в Алатауском и Наурызбайском районах города, совместно с волонтерами государственного фонда «Развития молодежной политики», провели акцию направленную на выявление и удаление граффити-надписей содержащих информацию о распространении синтетических наркотиков.

«В рамках акции были закрашены трафареты и граффити с рекламой сайтов, пропагандирующих и способствующих распространению наркотиков на стенах жилых домов, гаражей, административных зданий. Акция проведена с участием сотрудников УПН ДП мегаполиса и УИП МПС УП Алатауского района и 20 волонтеров. На территории Алатауского района закрашено 123 граффити-рекламы», – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Также на территории Наурызбайского района выявили и закрасили 20 граффити-рекламы На проведение мероприятия был задействован личный состав отдела профилактики УПН, а также 10 сотрудников УИП МПС УП Наурызбайского района и 20 волонтеров государственного фонда.


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#Алматы   #Видео   #МВД РК   #Общество   #Борьба с наркотиками  
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