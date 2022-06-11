11 Июня 2022 07:29

Около 150 молодых офицеров пополнили ряды МЧС

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау на площади Тәуелсіздік прошел церемониал выпуска курсантов факультета очного обучения Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы академии, 148 молодых офицеров пополнили ряды МЧС нашей страны, в том числе шесть лейтенантов были подготовлены для Кыргызстана.

В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, ветераны органов гражданской защиты, в том числе Владимир Божко, Мухамбет Копеев, представители правоохранительных и государственных органов и другие почетные гости.

«Этот выпуск является знаменательным, поскольку он совпал с 25-летием вуза, а также с 30-летием Вооруженных сил Казахстана», - сказал на торжественном открытии мероприятия начальник Академии Сырым Шарипханов.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин поздравил молодых лейтенантов с успешным окончанием академии, присвоением первого офицерского звания и пожелал сохранять стойкость духа, проявлять мужество и быть достойным звания защитника Отечества.

Впервые в торжественной обстановке была вручена именная стипендия полковника внутренней службы Н.Акпарова в размере 100 000 тенге. Такой чести был удостоен лейтенант гражданской защиты Жандос Каирдосов.

«Все выпускники распределены в территориальные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Согласно международному соглашению седьмой год подряд академия проводит выпуск специалистов для МЧС Республики Кыргызстан. Всего за 25 лет вуз подготовил более 5000 специалистов, повышение квалификации прошли 5099 сотрудники органов гражданской защиты. Курсы переподготовки прошли 974 человека. В этом году академия проведет первый набор в магистратуру», - сообщили в вузе.