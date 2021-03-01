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    06:18, 01 Март 2021 | GMT +6

    Около 150 конфликтов соседей зарегистрировали в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Около 150 конфликтов соседей зарегистрировали в Павлодарской области. В скандал из-за общей двери соседей по лестничной площадке – пришлось вмешаться полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Скандал произошел в одном из общежитий по улице Мира в городе Павлодаре. Оппонентами стали граждане, квартиры которых расположены в одном тамбуре, а причиной раздора – входная дверь, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. - Женщина обвинила соседа в том, что он сломал их общую дверь, на что мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, отреагировал агрессивно, с оскорблениями и нецензурной бранью».
    К месту склоки приехали полицейские. Они возбудили в отношении нарушителя административное производство, и теперь ему грозит штраф в размере пяти месячных расчётных показателей, то есть 14 585 тенге.

    В полиции рассказали, что конфликты соседей – извечная проблема. И чаще всего без полиции их уладить не удаётся. Начальник управления местной полицейской службы ДП Павлодарской области Галым Саргулов рассказал, что уже в 2021 году в регионе зарегистрировали около 150 подобных фактов. При этом выявлено и наказано 146 человек, совершивших мелкое хулиганство.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Павлодарская область
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