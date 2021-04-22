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    00:51, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Около 150 килограммов незаконно выловленной рыбы изъяли у жителя ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 143 кг незаконно выловленной рыбы изъяли у жителя Восточно-Казахстанской области на трассе Усть-Каменогорск – Самарское, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Altaynews.kz.

    Инспекторами службы батальона патрульной полиции ДП ВКО на автотрассе Усть-Каменогорск – Самарское был остановлен автомобиль ГАЗ под управлением 54-летнего устькаменогорца.

    Машина следовала из села Самарское в областной центр.

    «В салоне машины полицейские обнаружили 20 мешков рыбы. Общий вес составил 143 кг, а ущерб был оценен в 256 тысяч тенге. Водитель пояснил, что приобрел рыбу на рынке Самарского», - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.


    Материал передан для дальнейшего разбирательства СОГ Уланского РОП.


    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Видео Происшествия Правоохранительные органы
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